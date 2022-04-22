بشكل غريب.. انجراف حبار بطول 10 أقدام في اليابان

بشكل غريب وجد مرتادو شاطئ أوجو بمحافظة فوكوي اليابانية مؤخراً حبّاراً عملاقاً بطول 10 أقدام.

وقال مسؤول عن الشاطئ إنه من غير المعتاد أن ينجرف حبّار عملاق إلى الشاطئ ويظل على قيد الحياة.

ووفقاً لصحيفة «ماينيتشي» اليابانية نقلاً عن بلدية «فوكوي»: نُقل الحبّار العملاق ذو الشكل الغريب إلى مركز إتشيزين ماتسوشيما للحياة البحرية.

الحبار

وسيتم الاعتناء بالحبار وإجراء فحوصات للكشف عن سبب شكله الغريب، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ويتمتع الحبّار الذي تم العثور عليه بفم غريب الشكل حيث يلتقي الذراعين، يستخدمه الكائن العملاق لابتلاع الأسماك وأنواع الحبّار الأصغر حجما، وجسم مخروطي ضخم، وعيون هائلة - الأكبر في مملكة الحيوان - وثمانية مخالب مترامية الأطراف.