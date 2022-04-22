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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادعاءات كاذبة.. فيديو خروج دم من الأرض بجوار الكعبة حدث في الحج 2017

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو المثير للجدل

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو يظهر دما في الحرم المكي بجوار الكعبة، مع الادعاء بأنها "ظاهرة عجائبية تحدث بالتزامن مع مناسبات معينة في التاريخ الإسلامي".

لكن هذا الفيديو في الحقيقة يصور دم شخص أصيب خلال تدافع في الحج عام 2017، بحسب وكالة فرانس برس.

ويظهر الفيديو بقعة من الدم على الأرض في الحرم المكي بجوار الكعبة، ويتحلق حولها عدد من الحجاج أو المعتمرين وعناصر الأمن.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الفيديو يظهر خروج الدم من الأرض بالحرم في ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب. فيما قال آخرون إن الدم خرج في ذكرى مقتل ابنه الحسين، حفيد النبي محمد، في حربه ضد الأمويين. وسبق أن ظهر هذا المقطع أيضا مع الادعاء بأنه يظهر بقايا رجل أراد تنفيذ تفجير انتحاري في الحرم المكي.

لكن كل ما تقدم من إدعاءات حول هذا الفيديو غير صحيح.

ويسمع في المقطع صوت رجل يتحدث بلغة الأوردو. وبحسب الترجمة التي وفرها صحافيو مكتب إسلام آباد في وكالة فرانس برس، فإن الرجل لا يأتي على ذكر دم عجائبي بل يتحدث عن حادث وقع أثناء محاولة البعض الوصول إلى الحجر الأسود وسط الزحام.

ويقول الرجل صاحب الصوت "كما ترون، في هذه اللحظات، أثناء تقبيل الحجر الأسود (كلمات غير مفهومة) وقع حادث كبير..لا ينبغي أن يحاول أحد تقبيل الحجر الأسود في وقت الزحام. لقد وقع حادث كبير للتو، مطلوب منكم كلكم ألا تبذلوا جهدا كبيرا، لا تحاولوا أن تقبلوا الحجر الأسود...إنه وقت صعب".

وكثيرا ما يحصل ازدحام كبير وتدافع للوصول إلى الحجر الأسود، علما أن لمسه أو تقبيله ليس من فرائض الحج.

وإثر ذلك، أمكن العثور على مقطع يصور الحادث نفسه، ويظهر واضحا أن المقطع منشور في 2017، وملتقط في المكان نفسه قرب الحجر الأسود.

 

فيديو الكعبة الحرم المكي الحجاج

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