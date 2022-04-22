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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب مسئولي مجموعة السبع من اجتماع البنك الدولي مع بدء حديث مندوب روسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

قال مصدر لرويترز إن مسئولي مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وآخرين انسحبوا من اجتماع لجنة التنمية التي تقدم المشورة لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، في واشنطن في اللحظة التي بدأ مسئول روسي فيها الكلام.

كان هذا الانسحاب هو الأحدث من جانب كبار مسئولي مجموعة الدول السبع التي تضم الاقتصادات المتقدمة، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا، وجاء في أعقاب أحداث مماثلة في اجتماعات مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية واللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وقال المصدر إن رفض روسيا الموافقة على استخدام صياغة قوية في إدانة حربها في أوكرانيا منع اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية من إصدار بيان رسمي يوم الخميس، ومن المرجح أن يتكرر نفس الشيء في اجتماع لجنة التنمية اليوم الجمعة.

وتجتمع لجنة التنمية المؤلفة من 25 عضوا والتي تأسست عام 1974 مرتين في السنة في اجتماعات الربيع والخريف لصندوق النقد والبنك الدولي لتحقيق توافق في الآراء بشأن قضايا التنمية.

وهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الهائل على الاقتصاد العالمي على اجتماعات الربيع هذا العام للبنك وصندوق النقد، والاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت على هامشها.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، مشيرا إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا غذت التضخم، بصورة جعلت منه ”خطرا واضحا وقائما“ على كثير من البلدان.

وفر أكثر من خمسة ملايين أوكراني إلى الخارج منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ 1945.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب فيما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

مجموعة السبع البنك الدولي روسيا اجتماع حديث مسؤول روسي

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