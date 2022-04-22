بتكلفة 30 مليون جنيه .. تطوير حلقة سمك الغردقة

تجرى محافظة البحر الأحمر أعمال تطوير بحلقة سمك منطقة السقالة بالغردقة لتصبح مكان مميز يستقبل الرحلات الداخلية السياحية، حيث تجرى أعمال التطوير بتكلفة 30 مليون جنيه.

وإزالة محافظة البحر الأحمر الحلقة القديمة وتم البدء من خلال شركة المقاولون العرب أعمال التطوير بعد إنشاء حلقة مؤقته، حيث من المقرر أن يتم إنشاء محال تجارية لبيع الأسماك بشكل حضارى ونموذجي.

وأظهر المخطط النهائى لتطوير حلقة السمك أن المساحة الإجمالية للمشروع 2700 متر مربع بتكلفة 30 مليون وتشمل 54 شادر سمك و11 محل تجارى آخرين لاستخدام فى أعراض تجهيز الأسماك وكافتيريات وغيرها.

كما تضم أعمال التطوير مصنع ثلج وثلاجات لحفظ الأسماك ومبنى إدارة الحلقة، وأكدت المحافظة أن المشروع نقلة حضارية للمدينة تليق بمكانتها، وتوفر شكل لائق للمترددين عليها من الأهالى والسائحين، كما يعد مكان حضارى للصيادين لعرض منتجاتهم بشكل أفضل.

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