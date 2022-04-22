فيفي عبده: رامز جلال شقي جدا ولسانه متبري منه.. فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده، إنها تحب رامز جلال على المستوى الشخصي، قائلة: "دا شقي جدا، ولسانه متبري منه، وأنا مكنتش عارفة المقلب اللي بيتم، وبكون خايفة جدا، وممثلتش أنه مقلب".

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء لها في برنامج “العرافة”، عبر فضائية “المحور”: “انا نزلت في مياه في الأستديو، خلال المقلب”، مشيرة إلى أنها لم تعلم بوجود رامز جلال.

وتابعت فيفي عبده، إن برامجها "خد بالك من فيفي" لم يسبقه أي ترتيب مع الضيوف، معقبة: "ممكن يكونوا عارفين، ويرونه سبوبه".

وأشارت فيفي عبده إلى أنها تخاف من الكلاب جدًا وفي إحدى المرات المخرج وضع فأر لها فتركت الاستديو.