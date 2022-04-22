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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد اتهامه بالاغتصاب والتعاطي.. مايك تايسون يضرب راكباً أزعجه في إحدى الطائرات

مايك تايسون
مايك تايسون

اعتدى بطل الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون، بالضرب على راكب يبدو أنه ضايقه في إحدى الطائرات، وتسبب البطل الشهير في كدمات على وجه الضحية.

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ووفق ما ذكر موقع «تي إم زي»، ظهر «مايك الحديدي» في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل وهو يلكم راكباً يجلس خلف مقعده. 

 

وأشار الموقع المتخصص في أخبار المشاهير، إلى أن الواقعة حصلت الأربعاء قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.
 


ونقل الموقع عن أحد الشهود قوله، إن الملاكم السابق البالغ 55 عاماً والذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينات القرن الفائت وتسعيناته، ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده على الطائرة.


وأوضح الشاهد نفسه، أن الراكب الجالس وراء مايك تايسون كان يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة موتورة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه.

 

ويظهر الراكب في إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه.
 


وذكر الموقع أن البطل السابق نزل من الطائرة، لافتاً إلى أن الراكب تقدم بشكوى ضده.


ويشكل مايك تايسون المولود في بروكلين، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة. وهو كان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عاما و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.
 


ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضاً انتكاسات بينها تلك التي اعتبرت تاريخية ضد إيفاندر هوليفيلد سنة 1997.
 


وأدين عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسجن نحو ثلاث سنوات، وأقر عام 2007 بإدمانه الكوكايين.

مايك تايسون الملاكمة البطل

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