عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر الصين من إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان

أمريكا تحذر الصين
أمريكا تحذر الصين من إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من أنها "سترد" في حال أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان، ذات الموقع الاستراتيجي والتي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بكين.

وذكر البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى، حذر القيادة في جزر سليمان من أن الاتفاق الموقع مؤخرا "قد تكون له تداعيات أمنية إقليمية" على واشنطن وحلفائها.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الوفد أوضح أنه إذا اتُّخذت خطوات باتجاه وجود عسكري دائم بحكم الأمر الواقع، أو لفرض الهيمنة أو لإقامة منشأة عسكرية.. فستكون للولايات المتحدة هواجس كثيرة وسترد وفق ما يقتضيه الأمر".

وقاد الوفد الأمريكي الذي أجرى هذا الأسبوع جولة شملت هاواي وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وجرز سليمان، منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا منطقة المحيط الهادئ دانيال كريتنبريك، كما ضم الوفد مسؤولين في وزارة الدفاع.

وجاءت زيارة جزر سليمان بعدما أعلنت الصين عن اتفاق أمني واسع النطاق مع جزر سليمان، اعتبرت واشنطن أنه يندرج في إطار توسيع النفوذ الصيني والانتشار الاستراتيجي لبكين في منطقة المحيط الهادئ والطرق التجارية.

وحاول رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري طمأنة واشنطن وكانبيرا، موضحا أن الاتفاق مع الصين لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية.

وحسب البين الأبيض "جدد سوجافاري التأكيد على تطميناته بشأن عدم إقامة أي قاعدة عسكرية وعدم تضمن الاتفاق إقامة أي وجود طويل الأمد أو فرض هيمنة، وهو ما قاله علنا".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة أكدت أنها ستتابع التطورات عن كثب بالتشاور مع شركائها الإقليميين".

وخلال اجتماع دام 90 دقيقة مع رئيس وزراء جزر سليمان و24 شخصا بين أعضاء في الحكومة ومسؤولين رفيعي المستوى، بحث المسؤولون الأمريكيون تسريع فتح سفارة أمريكية وتقديم مساعدة للرعاية الصحية وتسليم جرعات لقاحية و"تعزيز الروابط بين الشعبين".

الصين جزر سليمان البيت الأبيض الولايات المتحدة أمريكا بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

موضوعات متعلقة

أبرز تأثيرات قيود فيروس كورونا في الصين على صناعة السيارات عالميا.. صور

لا يمكن لأحد تغيير ذلك.. بكين لـ واشنطن: تايوان جزء من الصين

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لكشف أوكراني مواقع الجيش الروسي باستخدام ميزة Find My

أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ