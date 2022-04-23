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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: رضا المواطنين معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة

نظافة الشوارع
نظافة الشوارع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، وتحسين المظهر العام مؤكدًا أن قياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة هو معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة. 


وطالب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخلفات ، والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمناطق والأحياء ومحاسبة المقصرين .


وأكد اللواء محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة مشيرًا إلى أن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع  ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية .


وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالمشاركة فى انجاح منظومة النظافة الجديدة بعدم إلقاء المخلفات بالشارع  والإلتزام بالقائها فى الأماكن المخصصة لذلك .


وفى هذا السياق قام اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة مساء اليوم بالإشراف على حملة النظافة اليومية التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية ويشارك فيها أكثر من ٣٠٠ عامل ، و٤٠ سيارة سعة ٤ طن ، و٢٠ حاوية ، و١٥ سيارة ، و١٠ لودر كبير ، و٢٠ بوك زاحف ، و١٠ هوك لفت لرفع ما يقارب ٦ آلاف طن حصيلة المخلفات اليومية بالمنطقة الجنوبية .

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القاهرة مستوى نظافة النظافة نجاح المنظومة الجديدة أعمال النظافة

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