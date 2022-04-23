قنصل السعودية: معدلات التنمية مع مصر في تزايد مستمر

أكد قنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان عمق ومتانه وتاريخية العلاقات المصرية السعودية مشيرا إلى تنوع تلك العلاقات إلى الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياسية، في ظل العلاقات القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

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وقال الهويشان في تصريحات صحفية خلال حفل الإفطار الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية إن الاستثمارات السعودية في مصر تعد الأكبر خاصة بمدينة الإسكندرية حيث تشمل كافة المجالات الصناعية والتجارية.

وأشار القنصل السعودي إلى ارتفاع معدلات التنمية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الأخيرة كما أنها في نمو مستمر لتليق بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

حضر حفل الإفطار معالي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسعادة اللواء بحري أشرف عطوة قائد القوات البحرية و سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأندية و لفيف من رجال الاعمال و قيادات المجتمع المدني بالإسكندرية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين في الإسكندرية.