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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبروك لجماهير الأهلي.. هاني حتحوت: حظ أوفر للشقيق الرجاء المغربي

صدى البلد

حرص الاعلامي هاني حتحوت علي تهنئة جماهير الاهلي  بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي  تويتر : مبرووك للأهلي التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لمقابلة وفيق سطيف.. أحسن الأهلي في الدفاع ومازال يجب على هجومه تقديم الأفضل، حظ أوفر للشقيق الرجاء.

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وواصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في  القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم الرجاء مبكرا بهدف حمل توقيع فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16.

وسرعان ما عوض الأهلي ركلة الجزاء المهدرة، عقب تسجيل مدافعه محمد عبدالمنعم هدف التعادل في الدقيقة 44.

الأهلي ضد الرجاء - الأهلي دوري ابطال افرقيا نصف النهائي بطولة افرقيا الأهلي ضد الرجاء المغربي

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