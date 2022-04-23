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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أبيه المتغيب

صدى البلد

أرسل القارئ خالد حمدي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن والده المتغيب.

وقال في استغاثته والدي حمدي عواد مسعود متغيب منذ عدة أيام ويعاني من  مرض عقلي مزمن ومقيم في كفر طحا شبين القناطر بمحافظة القليوبية من يعثر عليه يرجي التواصل علي رقم 010624979214.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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