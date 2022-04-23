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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكرى وفاته.. "روميو وجوليت والعاصفة" تعرف على أفضل مسرحيات وليام شكسبير

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الأديب و الشاعر و الكاتب و المسرحي وليام شكسبير الذي عاش في عصر النهضة في بريطانيا وكان قد ولد عام1564 في مدينة ستراتفورد الإنكليزية كانت موهبته الأدبية قد بدأت بالظهور بين عامي 1585 – 1592 عندما بدأ العمل ككاتب وممثل مسرحي في المسارح المحلية. أولى أعماله الأدبية كانت تدور حول مواضيع كوميدية وتاريخية، ثم تحول بعد هذا إلى الكتابات التراجيدية والمآسي معظم أعماله كانت قد ترجمت إلى معظم لغات العالم المستخدمة اليوم، وتعد الكثير من أعماله من أفضل ما كتب في اللغة الإنكليزية وربما كل لغات العالم


روميو و جوليت

تعتبر رواية روميو و جوليت من افضل واشهر المسرحيات الكلاسيكية في العالم ومثلت في جميع مسارح العالم و تم انتاجها سينمائيا وبمبالغ ضخمة أما أحداثها فهي قصة حب تراجيدية بكل معنى الكلمة تحصل في إيطاليا بين العاشقين روميو وجولييت وتحولوا إلى أهم نموذج في التعبير عن الحب و العذاب.

ولم يكن قبل هذه المسرحية اي عمل يعبر عن الحب و مأسيه فلم يحصل ذلك الا بعد مسرحية شكسبير.
 

مسرحية حلم ليلة منتصف الصيف

أحد مسرحيات وليام شكسبير الكوميدية وأشهرها، كونها تمزج بين الفكاهة والخيال الفكري الواسع لتناقش عدد من القضايا التي كانت مناهتمامات شكسبير في ذلك الوقت عبر عدة أحلام ضمن المسرحية، وكذلك تتضمن المسرحية مسرحية أخرى داخلها. أما الفكرة الرئيسيةللمسرحية فهي طلب رجل من الملك بإعدام ابنته لرفضها الزواج من الرجل الذي يريده والدها.

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مسرحية تاجر البندقية

تعد من أهم مسرحيات شكسبير وتجمع بين الكوميديا و التراجيديا و الرومانسية في أسلوب درامي اشاد به نقاد المسرح و تدور أحداثها فيمدينة البندقية الإيطالية، وتتناول العداء التاريخي بين المسيحية واليهود بصورة تاجر إيطالي مسيحي ومقرض مال يهودي حصل على ثروته من الربا والمال الحرام.


 

يوليوس قيصر

من أشهر اعمال وليام شكسبير التي ترجمت الى لغات العالم وتتحدث عن سيرة يوليوس قيصر وماركوس أنطونيوس وتجسد النهاية المأساويةللملك الروماني نتيجة المؤامرات والمكيدات التي تحاك ضده وتنتهي بمأساته، وهي تقع في خمسة فصول وكذلك تحولت إلى أعمال سينمائية شهيرة.


 

العاصفة

ما يجعل هذه المسرحية من أفضل مسرحيات وليام شكسبير هو انتماءها للمسرح الأخلاقي وغلبة الخير للشر وتعد من أواخر مسرحيات شكسبير التي تتطرق لمواضيع الإرادة الإنسانية وقدرة الفرد. تقع المسرحية في خمسة فصول، ومجمل الرسالة التي سعى شكسبيرلإيصالها للقارئ أو مشاهد المسرحية هي إنه على الإنسان أن يتسلح بالعلم والإرادة القوية ليستطيع مواجهة قوى الشر في الحياة المتمثلةفي الطمع والجشع وغير ذلك من الأفعال اللاأخلاقية.

روميو وجولييت مسرحيات ويليام شكسبير شكسبير يوليوس قيصر بريطانيا

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