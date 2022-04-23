روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا بالتحضير لاستخدام أسلحة كيماوية وإلصاق الاتهام بها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة، تحضر لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لإلصاق التهمة بروسيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن “تحضير الولايات المتحدة لاستفزازات بأسلحة كيماوية في أوكرانيا يؤكده إمدادات مضادات السموم التي ترسلها”، مضيفة أن “الغرب قد يستخدم أسلحة دمار شامل في أوكرانيا لإلصاق الاتهام لروسيا”.

وأضافت الدفاع الروسية أن “واشنطن تحضر استفزازات لاتهام موسكو باستخدام سلاح كيماوي أو بيولوجي أو نووي بأوكرانيا”.

وأوضحت أن “كييف تدرس إمكانية استهداف مستودع للمخلفات الإشعاعية في مدينة كامينسكوي الأوكرانية”.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت 66 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة "سو-25" أوكرانية وصاروخين من طراز "توتشكا أو".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن قوات الدفاع الجوي نجحت بإسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.

كما أمطرت القوات الصاروخية الروسية عدادا من المناطق التي تحتوي على مستودعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني.