آخر المشاهد بالقاهرة الجديدة.. الاحتفال بانتهاء تصوير شغل في العالي

احتفلت أمس أسرة مسلسل شغل في العالي، بانتهاء تصوير آخر مشاهد المسلسل في حضور نجمتي العمل فيفي عبده وشيرين رضا ومنتجي المسلسل د.أكرم منصور وطارق صيام.

وأقيم الاحتفال في فندق بالقاهرة الجديدة والذي شهد تصوير آخر مشاهد المسلسل الذي كتبه حسين مصطفى محرم وأخرجه مرقس عادل وقد حقق مسلسل شغل عالي منذ بداية عرضه علي الشاشة الرمضانية أعلي نسب مشاهدة على قناة النهار التي تعرضه حصريا داخل مصر وحقق نسبة مشاهدة ضخمة على القنوات العربية التي تعرضه.

مسلسل شغل في العالي

وتدور أحداث المسلسل حول صديقتين كل منهما تنتمي لطبقة مختلفة تماما عن الأخرى ورغم هذا تجمعهما علاقة صداقة قوية ولتعرض كل منهما لموقف مؤثر وصادم من الرجل، يقرران الإنتقام من كل الرجال من خلال النصب عليهم وذلك من خلال العديد من المواقف والحيل الكوميدية ،ويجري حاليا مونتاج الحلقات المتبقية من المسلسل.

ويعد هذا العمل هو ثاني مسلسل تشارك شركة كيان برودكشن للمنتج أكرم منصور في إنتاجه بعد مسلسل الطاووس الذي عرض في رمضان الماضي ،وتستعد الشركة الآن لتقديم أول أعمالها السينمائية وذلك من خلال فيلم ضخم سيضم العديد من النجوم وجاري الان الاتفاق معهم استعدادا لبدء تصوير الفيلم خلال منتصف الصيف القادم.

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