صدمتهم تريلا.. وفاة 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

لقي ٨ معتمرين مصريين حتفهم في حادث مروع في السعودية خلال سفرهم لأداء مناسك العمرة .

ووقع الحادث بسبب انقلاب السيارة التي كانت تقل المصرييين بطريق المدينة المنورة، خلال توقف الحافلة على الطريق أمس السبت واصطدمت بها "تريلا".







وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أحمد الزهراني، إن غرفة عمليات الهلال الأحمربالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عندكيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة06:24.

وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقةن و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادةالقيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.