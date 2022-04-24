أهالي المنيا يشيدون بمعارض «أهلا رمضان»: السيسي أنقذنا من جشع التجار

تشهد معارض أهلا رمضان" بالمنيا إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وكافة المنتجات وبجودة عالية على مستوى مراكز المحافظة التسع، نظرا للتخفيضات الكبيرة، والتي تصل إلى 30 % على جميع السلع والمنتجات.

وتوفر المعارض جميع السلع الغذائية وبجودة كبيرة كالسكر والزيت والمسلي والدقيق واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة وياميش رمضان والبلح والمنظفات وكافة السلع التحري التي تحتاجها الأسر المنياوية.

وقدم الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإقامة مثل هذه المعارض، وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تناسب دخولهم، مؤكدين أن المعارض نجحت في توفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار.

وأقامت المنيا 10 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي وزير التموين واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظ اللواء أسامة القاضي بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وتزامناً مع تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة المعارض بجميع مراكز المحافظة، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

ويتم عرض المنتجات والسلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %.

ومن جانبه تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معرض "أهلا رمضان" بشارع المحطة بمدينة المنيا والذي تم إطلاقه ضمن 11 معرضا لأهلا رمضان على مستوي مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وأجري المحافظ معاينة على الواقع لكافة أقسام المعرض لبحث إضافة ركن خاص بالخضر والفواكه، بهدف توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، ضمن جهود المحافظة للتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وضبط الأسواق.

وتفقد المحافظ أحد المواقع بسوق الحبشي والتي من المزمع، تجهيزها كشادر لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.

والتقى بعدد من المواطنين حيث استمع إلى مطالبهم بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دوري، وبأسعار مناسبة وأجري حوارا مع عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة حالياً.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين وشدد على تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

كما عقد المحافظ اجتماعاً بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من التجار، لبحث إمكانية إقامة شوادر للخضر والفاكهة وسيارات متنقلة لتوفير جميع الأنواع بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين

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