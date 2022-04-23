المتحدث العسكري: 443 مشروع لخدمة لتنمية سيناء بتكلفة 401 مليار جنيه

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن قضية ضبط الحدود وقطع خطوط الإمداد كان له دور كبير في نجاح جهود مكافحة الإرهاب، وقوات حرس الحدود نجحوا في إجهاض مخططات كانت تهدد الامن القومي من خلال عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية.



وأضاف "عبد الحافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات نحو التنمية بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، وكانت القوات المسلحة تساهم في دعم جهود التنمية خاصة في شبة جزيرة سيناء، وأخذت على عاتقها تنمية سيناء بتكليف من الرئيس السيسي.



وتابع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه في 2014 تم تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 443 مشروع لخدمة كافة المجالات التنموية بشبة جزيرة سيناء بتكلفة 401 مليار جنيه، وتم إنشاء 5 أنفاق وكباري و69 طريق، واستصلاح نصف مليون فدان، مع إنشاء 14 مستشفى و16 وحدة صحية مجهزة بأحدث الأجهزة، وإنشاء 30 مشروع جديد لمحطات تحلية وتنقية المياه.



وأشار، إلى تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ مشروعات في 27 مركز في 10 محافظات يشملوا 184 قرية وتوابعها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتشارك في هذه القرى بإجمالي 5200 مشروع، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار هو الضمان الوحيد لنجاح مسيرة التنمية، وتحقيق التنمية هي الضمان للقضاء على الإرهاب.