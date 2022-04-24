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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر الأحد 23 رمضان.. وحكم تأخير غسل الجنابة

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر الأحد الثالث والعشرين من رمضان ، يحين موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 رمضان، في تمام الساعة 03:46 دقيقة.

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مواقيت الصلاة الأحد 23 رمضان

يؤذن لصلاة الفجر اليوم الأحد 23 رمضان في تمام الساعة 03:46 دقيقة، ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:53 دقيقة، ويؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 03:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب الأحد 23 رمضان

ويؤذن لصلاة المغرب الأحد 23 رمضان في تمام الساعة 06:28 دقيقة ، ويؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 07:51 دقيقة.

حكم تأخير غسل الجنابة

 

أجاب الشيخ فهمي غنيم، عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "ما حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في رمضان؟

وقال فهمي غنيم، في فيديو لصدى البلد، إن صيام الجنب صحيح في رمضان إذا تأخر في الغسل أو أصبح جنبا بعد الفجر.

ونصح عضو لجنة الفتوى، من أصابته جنابة أن يسرع إلى الغسل حتى يستطيع أن يؤدي الصلاة التي فاتته.

وذكر أن هناك مغلوطات بشأن النوم على جنابة، ومنها أن النوم على جنابة يورث الكفر، فهذه مغلوطات قالها البعض ولم يقل بها الشرع الحكيم ولم يقل بها النبي الكريم، فإذا نام الإنسان على جنابة أو أكل على جنابة فلا شيء عليه.

 

أحكام مترتبة على الجماع في نهار رمضان


أكدت دار الإفتاء المصرية،  أن من جامع في نهار رمضان يجب عليه هذه الأمور: 
• التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة.
• القضاء يوم مكانه.
• الكفَّارة. 
• الإمساك بقية اليوم.

 

ما يترتب على الجماع في نهار رمضان

 

وقالت دار الإفتاء إنه مما يترتب على الجماع في نهار رمضان التالي:

• فساد صيام ذلك اليوم.

• وجوب قضاء ذلك اليوم على الزوجين.

• وجوب الكفارة على الزوج فقط، وهي صيام شهرين متتابعين.

• فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكينًا.

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