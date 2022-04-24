28 أبريل.. آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراة الذين لم يسمح لهم بدخول الامتحان، نظرا لإيقاف قيدهم لعدم التسجيل فى المواعيد المقررة سابقا.

وأكد الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب سرعة الحضور إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل كحد أقصى ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ حتى يتسنى لنا إدراج الأسماء بكشوف حضور الامتحانات.

وفي إطار تفعيل برتوكول التعاون والذى وقعه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة.

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة بإشراف هيام حسن وهبه، استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية، المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارت طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة Stock Ridersوالتى يحاضر فيها أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

والجدير بالذكر نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة عين شمس زيارة إلى دار الهدي للأيتام والمسنين بالقاهرة، وذلك في إطار الدور الخدمى والتنموى لكلية التجارة جامعة عين شمس.

جرت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمود الميتنى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدرى عميد الكلية التجارة، وتحت إشراف وتنظيم د ممدوح عبد العليم موافى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة، د. حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة، وبعض أعضاء هيئة التدريس وموظفى الكلية بالإضافة إلى مشاركة طلاب وحدة دعم ذوى القدرات الخاصة بالزيارة.

وتم توزيع (أدوات مكتبية وألعاب وملابس ومواد غذائية وحلوى وعصائر وأكسسوارات وبطاطين) على الأطفال الأيتام والمسنين بالدار (رجال وسيدات)، وتم مشاركتهم قراءاتهم ومذاكرتهم والترفيه عنهم بالألعاب والأدوات الرياضية المختلفة، وإدخال السعادة والبهجة والسرور عليهم.

ووجه مدير الدار خطاب شكر وتقدير إلى الكلية على هذه الزيارة.