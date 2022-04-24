للتهنئة بعيد القيامة .. محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية لعدد من الكنائس بطنطا وسمنود، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام وعدد من رجال الدين والقساوسة والقيادات التنفيذية والشعبية.

وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية طنطا حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسى راعي الكنيسة، وعدد من رجال الدين والقساوسة.

واختتمت الجولة بتقديم التهنئة للقمص أبانوب لويس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، حيث قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية على الأطفال في جو مليء بالمحبة والتسامح والسعادة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة على الفرحة التي تعم مصر كلها هذه الأيام بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين والتي تأتي بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجاً واحداً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام بين أبنائها.

كما أكد محافظ الغربية أنه لا وجود للآخر في مصر، وهذا ما يؤكد عليه دائما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكلنا مصريين، كلنا واحد، تحدياتنا واحدة، عدونا واحد، حلمنا واحد ونواجه نفس الصعاب والتحديات بالترابط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها الطيب بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار .

جاء ذلك بحضور اللواء زكريا حجازي مساعد مدير الأمن، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، النائب علي عز عضو مجلس النواب، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب ،النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ ،الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا، الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

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