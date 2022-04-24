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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 7 مايو 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تتميز بوجود شريك دولي بالمدرسة متمثل في مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى الشركاء الصناعيين بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تتميز بكونها مدارس خضراء صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدارس ذكية يوجد بها بنية تحتية فنية وتكنولوجيا متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

وأضاف مجاهد أنه من المخطط إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، وقد تم البدء في تشغيل 5 مدارس منها بالعام الدراسي 2022-2023، وهي مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال تصنيع وصيانة الاسطمبات، ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة السويدي اليكتروميتير، وتتخصص بمجال تطوير البرمجيات، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التجارة الحديثة، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التسويق للخدمات المالية.

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من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي أن يكون من العاملين بالمدارس الحكومية أوالحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة بالملف الخاص بفتح باب التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لمجال التخصص، وإجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وفيما يتعلق بالمعلمين فيجب أن لا يزيد عمر المتقدم على 48 عاما، وأن يكون لديه خبرة فى مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن 7 سنوات، أما الإداريون فيجب أن لا يزيد عمر المتقدم على 52 عاما، وأن يكون لديه خبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية لا تقل عن 3 سنوات.

وأكد بصيلة أن عملية اختيار فريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية سوف تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة، فيجب أن يجتاز المتقدمين من السادة المعلمين اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات التخصصية النظرية والعملية، وكذلك، اختبار تخصصي باللغة الإنجليزية بالنسبة للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تقديمهم عرض تدريس مصغرا لمدة 15 دقيقة، ومقابلة شخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أما المتقدمون من الإداريين يجب أن يجتازوا اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات القيادة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

واختتم بصيلة أنه سيتم توفير العديد من المميزات للعاملين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مثل اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة، وتبادل للخبرات بين المدارس المختلفة، وتدريبات دورية تعمل على بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى العمل في  بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وتطبيق أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

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