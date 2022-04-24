مران الزمالك.. فيريرا يخصص فقرة فنية للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، فقرة فنية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على دقة التمرير والتحرك في مساحات مختلفة حتى الوصول إلى المرمى الصغير وهو الهدف.

وحرص "فيريرا" على الإشراف على الوحدة التدريبية ونقل الملاحظات إلى جهازه المعاون لتصحيح أخطاء اللاعبين.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.