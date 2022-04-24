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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض

سامسونج تطلق منتجات
سامسونج تطلق منتجات مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض

حفاظًا على البيئة وللاحتفال باليوم العالمي للأرض هذا العام، قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بتوقيع شراكة مع المصمم الشهير "ووثرسبون" وهو من أشهر المصممين الذين تعتمد أعمالهم الفنية على تعزيز التنمية المستدامة، وعلى غرار ذلك قامت سامسونج بإطلاق منتجات جديدة لتعزيز فكرة "إحياء الأرض"، فأصدرت -بالتعاون مع المصمم الشهير- إكسسوارات لساعتها الذكية وهواتفها.

وبحسب موقع gizmochina تتضمن المنتجات الجديدة من سامسونج "جراب" جديدا، و"سوار" للساعة الذكية Galaxy watch4 وتتمتع المجموعة الجديدة من سامسونج بمظهر أنيق ومتوافق مع الموضة.

Samsung Galaxy Watch 4 band
سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض
Samsung Galaxy Watch 4 band
سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض


وقامت سامسونج بإصدار 3 أشكال مختلفة من "الجراب" لهاتف Galaxy S21 و3 "أساور" أخرى لساعة Galaxy Watch4، بالإضافة إلى العديد من وجوه الساعة المطابقة المتوفرة للساعة الذكية.  
وتعد كل هذه المجموعة الجديدة من الإكسسوارات التي أصدرتها سامسونج سواء للهاتف أو للساعة الذكية. 

Samsung Galaxy Watch 4 band
سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض

وتم تصنيع هذه المنتجات من مواد قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي من مواد مثل  مادة TPU الصديقة للبيئة وغير السامة والقابلة أيضا لإعادة التدوير. وجدير بالذكر أن هذا الحدث لم يكن نتاج يوم وليلة بل يتبع مبادرة سابقة من سامسونج سعت فيها لتحقيق الاستدامة ونشر الوعي البيئي.

Samsung Galaxy Watch 4 band
سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض

ويُمكن للمستخدمين المهتمين بقضايا البيئة شراء المنتجات من الموقع الرسمي لسامسونج ويبلغ سعرها حوالي 50 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالي 930 جنيها مصريا. 

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