208 آلاف فدان إجمالي المساحة المزروعة من القمح بالفيوم.. بزيادة 10%

نظمت وزارة الزراعة يوم حصاد موسع بأحد الحقول التابعة للحملة القومية للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز اطسا بالفيوم ، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور د أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة الفيوم بلغت نحو 208 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 10 %.

يأتى ذلك بمشاركة الدكتور حمدى جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم والدكتور إبراهيم عبدالهادي رئيس قسم القمح بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية وكذلك قطاع الزراعة الآلية بالوزارة ووكيل وزارة التموين بالفيوم وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم

وأعلن وزير الزراعة عن تنظيم ندوات إرشادية ومتابعة حصاد القمح وتشجيع المزارعين على توريد المحصول بحد ادني 12 أردب للفدان مع تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورا بحد أقصى 48 ساعة.