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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتوب عليا الحلقة 23.. عودة فردوس عبد الحميد وتورط جلجل في جريمة قتل

مشهد من مكتوب عليا
مشهد من مكتوب عليا

شهدت الحلقة 23 من مسلسل مكتوب عليا، تورط جلجل وبدوي في جريمة قتل وقعت في شقة أكرم حسني، وذلك بعدما سرق السباك أمواله وحاول الخروج من المأزق بصفقة جديدة. 

 

بعد ضرب السباك لجلجل في نهاية حلقة أمس وقيامه بسرقة أمواله وهروبه بها، ينفعل جلجل على صديقه سيد "محمود السيسي"، ثم يتصالحا معا، ثم يتصل بدوي بجلجل فيرد عليه سيد ويبلغه أن جلجل مصاب بإكتئاب بعد سرقة أمواله وطلاقه من زوجاته سلمى وروقة.

يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (مايفوتكش العشا)، في حين يقوم والد سلمى "هنادي مهنا" بدعمها نفسيا ويطلب منها أن تبدأ ممارسة عملها وإدارة الشركة التي تركها لها جلجل، في حين يذهب سيد صديق جلجل إلى أسرته ويبكي ويطلب منهم دعم جلجل والوقوف بجانبه، فتتعاطف معه والدته "حنان سليمان" في حين يرفض والده إحسان "إسماعيل فرغلي" وطليقته روقة "أيتن عامر" التعاطف معه ويتمسكوا بموقفهم الرافض لوجوده بينهم، وفي النهاية يوافق والد جلجل على الذهاب له.

يحاول بدوي التلاعب مجددا بجلجل من خلال اشراكه في قضية فساد جديدة ويحاول توريط جلجل بها، في نفس التوقيت تذهب سلمى إلى الشركة فتجد بدوي وروقه في الشركة، فيحدث صدام بينهم على نصيب جلجل، وتدخل سلمى وروقه في صدام كبير وتلقيح متبادل، ثم يضطرروا للجلوس معا في الشركة، في حين يذهب بدوي إلى منزل جلجل القديم ويبكي جلجل مما تعرض له من أزمات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، فيعرض عليه بدوي صفقة جديدة ستعيد له أمواله، ويحاول توريطه في التوقيع على عقود الصفقة، ويبلغه أن العقود ستوقع في منزله خلال عزومة على العشاء، فيتذكر الكلمة الموجودة على يده (مايفوتكش العشا)، فيقرر الموافقة.

 

يذهب والد جلجل برفقة علاء "محمد طعيمة" إلى جلجل فيفاجأ باقامته عشاء لتوقيع عقود جديدة، ثم يصلي والد جلجل إماما بهم، وبعد انتهاء الصلاه يجد أفراد العصابة كاملة قد قتلوا بعضهم وبدوي فب الحمام، فيتورط جلجل وعائلته في جريمة قتل أفراد العصابة الموجودين في شقتهم، ويحاول الناس القبض عليهم، فيتدخل بدوي فجأة بمسدس ويهدد الجيران فينسحبوا جميعا، ويهرب جلجل برفقة بدوي وإحسان وعلاء وسيد.

وفجأة بتحول بدوي وينقلب علي الجميع ويهددهم بالقتل، ثم يقرر تركهم جميعا، ويرحل ولكنه يكتشف أن كل أصدقائه تخلوا عنه ورفضوا مساعدته، حتى جروب (المفسدون في الأرض تخلوا عنه) فيذهبوا جميعا لوالدة بدوي "الباتعه" النجمة فردوس عبدالحميد التي تظهر كضيفة شرف، وقد حقق ظهورها فب الحلقات الماضية ردود فعل إيجابية كثيرة.

يطلب بدوي وجلجل مساعدة "الباتعه"، فتقرر مساعدتهم ولكن بعد تكليفهم بمهمة صعبة جدا.
 

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مكتوب عليا اكرم حسني هنادي مهنا مسلسلات رمضان Arts Entertainment

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