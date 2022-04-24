في 7 أيام.. أسرع رجيم لحرق الدهون قبل العيد

قبل العيد هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون إليك خطة رجيم وفقا لموقع هيلث لمدة أسبوع تساعد على الحصول على قوام مثالي قبل العيد health

وجبة الإفطار

بمجرد سماع الآذان : 3 تمرات + كوب لبن

بعد الصلاة:

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت..

أو

3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة..

أو

علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت.

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوي + طبق سلطة +طبق مكرونة صغير جدا



أو

3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة.



السحور:

بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.



أو



كوب زبادي لايت منزوع الدسم، أو فول بزيت الزيتون + بيض مسلوق + ربع رغيف من العيش البني.



أو

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن