رجيم سريع المفعول لنحت قوامك

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت قوامك في رمضان والحصول على مظهر مثالي بحلول العيد يمكنك الاعتماد على اتباع النظام الغذائي وهو رجيم سريع المفعول إليك خطته وفقا لموقع بولد سكاى الهندي وهي :كالتالي

بمجرد سماع الآذان :

3 تمرات + كوب لبن



بعد الصلاة:

3 ملاعق من الأرز مع صدر دجاج مشوي أو مسلوق طبق من الخضار النيء الطازج دون إضافة ملح أو زيت

أو

3 ملاعق من المكرونة مع الدجاج المشوي أو المسلوق وطبق من السلطة..

أو

علبة من التونة الخالية من الزيت مع شريحة من الخبز البني وطبق من السلطة بزيت الزيتون.



السحور:

بيضتان مسلوقتان مع شريحة واحدة من الخبز البني وكوب من عصير البرتقال الطازج.

الأسبوع الثاني

الافطار



١ كوب ماء + ٣ تمرات + كوب شوربه



بعد صلاه المغرب



شريحه لحم او ٣ كفته او ربع فرخه+طبق سلطه



وجبة بينية



ثمرة فاكهة

السحور



١ م فول كبيره بليمون وزيت الزيتون + بيضه مسلوقه + ١/٤ رغيف اسمر ويجب ممارسة رياضة المشى يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل ..