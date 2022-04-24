عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح الوحدات المطورة بمركز جراحة الجهاز الهضمى

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تطوير الوحدات الطبية  بمركز جراحة الجهاز الهضمي وتطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى ، ووحدات التكييف المركزى الجديدة.

رافق رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمراكز الطبية و المستشفيات، ، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور امجد فؤاد رئيس اقسام الجراحة، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، على تميز الخدمات الطبية لمركز جراحة الجهاز الهضمى منذ إنشائه وحتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، فى فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا فرق ساهم فى الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا، 

من جانبة قال الدكتور حلمى عزت،  أن الافتتاحات الجديدة تأتى فى إطار تطوير الخدمات الطبية بالمركز وتقديمها على أعلى مستوى حيث تم افتتاح تطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى ، وحدات التكييف المركزى الجديدة.

وأضاف أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر  مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار من المرضى،  كما يقدم المركز خدمات تعليمية و تدريبية لأطباء البورد العربى.

ونوه بتضمن فرق العمل بالمركز أساتذة، وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

IMG-20220424-WA0068
IMG-20220424-WA0068
IMG-20220424-WA0065
IMG-20220424-WA0065
IMG-20220424-WA0070
IMG-20220424-WA0070
IMG-20220424-WA0071
IMG-20220424-WA0071
IMG-20220424-WA0060
IMG-20220424-WA0060
IMG-20220424-WA0064
IMG-20220424-WA0064
IMG-20220424-WA0061
IMG-20220424-WA0061
IMG-20220424-WA0063
IMG-20220424-WA0063
IMG-20220424-WA0062
IMG-20220424-WA0062
IMG-20220424-WA0066
IMG-20220424-WA0066
IMG-20220424-WA0067
IMG-20220424-WA0067
IMG-20220424-WA0058
IMG-20220424-WA0058
IMG-20220424-WA0059
IMG-20220424-WA0059
IMG-20220424-WA0057
IMG-20220424-WA0057
جامعة المنصورة الجهاز الهضمي الخدمات الطبية مجلس إدارة زراعة الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

موضوعات متعلقة

ترقية وتعيين وإنشاء دبلومات مهنية.. أهم قرارات مجلس جامعة المنصورة أبريل

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر..7 كلمات أوصى بها النبي تغفر ذنوبك كلها

الفرحة مضاعفة.. سفير مصر بأمريكا ينقل تهنئة الرئيس للمصريين بالخارج بعيد القيامة

فضل ليلة القدر وعلاماتها .. 8 فضائل تجعلك تُقيم ليلها في العبادات

تسريبات جديدة تكشف مفاجآت عن قدرات شاومي POCO F4 5G قبل إطلاقه

هدية لـ ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام رايو فاييكانو على الكامب نو

نتيجة لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ