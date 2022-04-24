رئيس جامعة المنصورة يفتتح الوحدات المطورة بمركز جراحة الجهاز الهضمى

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تطوير الوحدات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي وتطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى ، ووحدات التكييف المركزى الجديدة.

رافق رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمراكز الطبية و المستشفيات، ، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور امجد فؤاد رئيس اقسام الجراحة، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، على تميز الخدمات الطبية لمركز جراحة الجهاز الهضمى منذ إنشائه وحتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، فى فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا فرق ساهم فى الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا،

من جانبة قال الدكتور حلمى عزت، أن الافتتاحات الجديدة تأتى فى إطار تطوير الخدمات الطبية بالمركز وتقديمها على أعلى مستوى حيث تم افتتاح تطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمى ، وحدات التكييف المركزى الجديدة.

وأضاف أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر مما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، كما يقدم المركز خدمات تعليمية و تدريبية لأطباء البورد العربى.

ونوه بتضمن فرق العمل بالمركز أساتذة، وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

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