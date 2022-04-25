للاحتفال بعيد القيامة.. مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددًا من رجال الدين المسيحى

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية) عدداً من رجال الدين المسيحى ، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2022 عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

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