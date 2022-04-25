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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المغرب 6:29م.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 رمضان

الصلاة
الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة خاصة في أيام شهر رمضان المبارك للتعرف على موعد أذان الفجر وصلاة المغرب، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 25  أبريل 2022 ، 24 رمضان 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 25 أبريل ، 24 رمضان  1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة 

صلاة الفجر : 3:45 ص
الشروق     : 5:18 ص
صلاة الظهر : 11:53 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:29 م
صلاة العِشاء : 7:51 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

صلاة الفجر : 3:45 ص
الشروق     : 5:18 ص
صلاة الظهر : 11:53 ص
صلاة العصر : 3:29 م
صلاة المغرب : 6:29 م
صلاة العِشاء : 7:52 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

صلاة الفجْر: 3:47 ص
الشروق: 5:22 ص
صلاة الظُّهْر : 11:58 ص
صلاة العَصر : 3:36 م
صلاة المَغرب: 6:35 م
صلاة العِشاء : 8:00 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:35 ص
الشروق: 5:07 ص
الظُّهْر: 11:41 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:16 م
العِشاء: 7:38 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:52 ص
الشروق : 5:22 ص
الظُّهْر : 11:53 ص
العَصر: 3:25 م
المَغرب: 6:25 م
العِشاء : 7:45 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:52 ص
الشروق : 5:19 ص
الظُّهْر : 11:46 م
العَصر: 3:14 م
المَغرب: 6:14 م
العِشاء : 7:32 م

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