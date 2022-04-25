فيديو صادم.. شخص يسرق سيارة راهبة بعد إلقائها بشكل جنوني في ليفربول

بينما تركت راهبة مفتاح سيارتها بداخلها وخرجت لتضع رسالة في صندوق بريد على بعد أمتار بسيطة منها في ليفربول ألقاها سارق بشكل صادم ومخيف وجنوني.

يظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية لحظة فتح سارق باب سيارة هيونداي النسائية حيث ألقي الأخت لويز جيلبي من سيارتها في ليفربول.

وترك السارق أثناء إتمامه لعملية السرقة الخاصة به المرأة المسنة ملقاة على الطريق بينما كان تحاول ركوب سيارتها بالشكل المعتاد.

وقالت الأخت لويز لقناة ITV News: «ألوم نفسي على ذلك، نسيت للحظة وجيزة أنني تركت المفاتيح في السيارة التي تعد شرياناً لحياتي، وكنت فقط يائسًا لعدم إنقاذها».

وأضافت الأخت لويز أثناء تعليقها على الحادث المؤلم: «لا أتمنى له أي مكروه، وآمل فقط ألا يستخدم السيارة لإيذاء أي شخص، ولا يمكنه أن يكون سعيدًا بفعل أشياء من هذا القبيل».

وكانت الضحية قد غادرت سيارتها قبل أقل من 30 ثانية، وركضت عائدة عندما رأت السارق يدخل، وتمكنت من فتح الباب وحاولت إخراجه لكنه بدأ في الرجوع للخلف ، وضرب السيارة في الخلف وطرقها.

ولحسن الحظ أكدت الشرطة أن المرأة المسنة التي حاولت منع سرقة سيارتها لم تصب بأية إصابات.

من جانبه، أفاد الرقيب مايكل فليتشر: «على الرغم من أن بعض اللقطات بعيدة إلا أننا نعتقد أن هناك شخصاً ما يمكنه التعرف على الرجل في الصورة».

وتابع «فليتشر»: «سأطلب من أي شخص يتعرف عليه أو لديه أي معلومات يمكن أن تساعد في تحقيقنا الاتصال بنا على وجه السرعة».