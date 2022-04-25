أنت بتموت الناتج المحلي.. رئيس شعبة الدخان والمعسل ينتقد قرار وقف استيراد مستلزمات الإنتاج ..فيديو

قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل ، إنه في شهر 2 الماضي صدر لنا قرار محافظ البنك المركزي بوقف الاستيراد بمستندات التحصيل ونقوم بعمل اعتمادات والبنوك غير مؤهلة لعمل اعتمادات .

واضاف إبراهيم امبابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن المواد الخام الأزمة لصناعة التبغ مستوردة بالكامل ولا يوجد لها بديل محلي ، مؤكدا ان جمهورية مصر العربية محرم بها زراعة التبغ الخام .

واوضح إبراهيم امبابي ، إن هناك 50 مصنع لصناعة التبغ في مصر يعملون علي التبغ المستورد ، مؤكدا أن الناتج المحلي يقاس بالتصنيع والإنتاج وقرار وقف استيراد التبغ بالمستندات بيموت الناتج المحلي .

وتابع : نستورد تبغ بقيمة 500 مليون دولار في السنة ونصدر بقيمة 120 مليون دولار في السنة .