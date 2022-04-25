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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال توزيع الخزانات علي قري جنوب الشيخ زويد لتوفير مياه الشرب

توزبع الخزانات علي
توزبع الخزانات علي قري جنوب الشيخ زويد

استكملت  جمعية الجورة  لتنمية المجتمع بالشيخ زويد شمال سيناء ، توزيع الخزانات علي قري جنوب الشيخ زويد، لتوفير مياه الشرب ، في إطار الخدمات المنوط بها الجمعية  .. حيث  يستهدف برنامج توزيع الخزانات علي الاسر العائده إلى قرأها جنوب الشيخ زويد،   بفضل جهود الاجهزة الامنية  بمدينة الشيخ زويد .

 وقد تم توزيع  ١٥ خزان سعة ٢٠٠٠ لتر بنطاق قرية الشلاق جنوب الشيخ زويد،  التي عاد أهلها الي ديارهم مؤخرا بعد غياب عنها لفترة استمرت نحو ٦ سنوات. 

136 خزانا

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورة ، إن بتوزيع الدفعة الثانية من الخزانات يرتفع إجمالى الخزانات التى تم توزيعها منذ بداية شهر يناير الماضي حتى ابريل الحالى إلى ١٣٦ خزان والتى استهدفت جميعها الاسر العائده إلى قراها بمدينة الشيخ زويد .
حيث  وسيتم إستكمال التوزيع خلال الأيام القادمه ليشمل برنامج التوزيع اقي التجمعات للعمل علي استقرار الأهالي فيؤاماكنهم وبد، نشاط الزراعة الذي يعد النشاط الرءيسية السكان في مختلف قري وتجمعات الشيخ زويد. 
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توزيع 15 طن لحوم على المستحقين في شمال سيناء

استكمال توزيع الخزانات قرى الشيخ زويد

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