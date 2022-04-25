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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايدة فهمي: كنت متخوفة من دوري في مسلسل جزيرة غمام

عايدة فهمي
عايدة فهمي

أكدت الفنانة عايدة فهمي، إنها كانت متخوفة من دورها في مسلسل “جزيرة غمام”.

وقالت عايدة فهمي: “أنا كنت عارفة إن المسلسل هينجح بس ما كنتش متخيلة النجاح الرهيب ده، واحد  افراد شركة سينرجي حكالي الدور وكان الورق لسه بيتكتب، قلتله أرجوك أبعت الورق، جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية”.

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وأضافت: “من خلال الحكاية واسم عبدالرحيم كمال كنت عارفة إن المسلسل حاجة قوية جدا جدا، ولما تيجي تتعلمي السواقة بتكوني محتاسة هتروحي فين وتيجي منين ، لكن لما يكون معاكي حد محترف وبيقود صح زي الأستاذ حسين المنباوي والأستاذ عبدالرحيم كمال ، فأكيد هنكون ماشيين على الطريق الصحيح”.


وتابعت: “أكتر حاجة كانت قلقاني وأنا بجهز الدور كانت حالة العمى، وإني أكون مغمضة عيني طول الوقت ، لأني بكون عايزة أشوف مشاعر الممثل اللي قدامي ، لكن ده خلاني أعبر بباقي العناصر الجسدية والصوتية وخلى نبرات الصوت توصّل الحالة  اللي بمثلها للناس”.


أما عن العبقري رياض الخولي" الحج عجمي" فهو مش غريب عليا، إحنا ولاد مسرح واشتغلنا مع بعض ولاقطين أحاسيس بعض كممثلين. 


و المسلسل كان مباراة في منتهى الروعة والجمال في المشاهد بين رياض الخولي ومحمود البزاوي، وأنا  لسه مش عارفة بعد رمضان المنتجين والمخرجين هيشوفوني إزاي ويحطوني فين؟
واختتمت قائلة أنا بعمل أي دور وأي حاجة، وكنت مريحة شوية عن الفيديو بس أنا راجعة،والسوشال ميديا دلوقتي خلت المسرح متشاف، و كنت مكتفية جدا بجمهور المسرح وراضية تمام ، برغم إن ده ما بيأكلش عيش،و  بجد ولاد المسرح متربيين صح.

عايدة فهمي الفنانة عايدة فهمي جزيرة غمام عبدالرحيم كمال المسرح

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