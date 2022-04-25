هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

هاني رمزي لصدي البلد :

استعد لعرض أبو العربي في شهور الصيف

شعرت أنني في أيد أمينة مع أحمد نادر جلال

تمكن الفنان هاني رمزي من خطف الأنظار هذا العام من خلال مسلسل "العائدون" والذى يظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، حيث نجح فى إبهار المشاهدين بتقديمه للون التراجيدي بعدما اعتاد الجمهور خلال السنوات الطويلة الماضية علي التميز فى اللون الكوميدي، وهو جعل الجمهور يضعه كبطل أساسى من ضمن أبطال العمل.

“صدي البلد” التقي به في حوار كشف من خلاله عن العديد من التفاصيل الخاصة بالدور .

النجم هاني رمزي

في البداية.. كيف وجدت ردود الأفعال والحفاوة من الجمهور بعد دورك فى العائدون؟

في الحقيقة أننى لم أتخيل كل تلك ردود الأفعال التي وصلتني عن دوري في العمل، فنجاح الدور فاق توقعاتي وجعلني أعيد التفكير في اختياراتي بعد ذلك، فطيلة مشواري كنت أنتظر سيناريو كوميدي جيد وأحيانا لا أجده، ولكن بعد حفاوة الاستقبال من قبل المشاهدين قد أتجرأ في تقديم أعمال ليست كوميدية.

ولكن ألم تخش في بداية الأمر؟

بالتأكيد.. فقد كنت أشعر بالخوف في البداية من هذه النقلة خاصة وأن الجمهور اعتاد مني على تقديم اللون الكوميدي، لكن قررت في النهاية خوض التجربة، وأحمد الله أن المشاهدين تقلبوا ذلك، فأنا في النهاية ممثل يجب أن أقدم كل الأدوار والألون الدرامية، ولكن الكوميديان له وضع خاص، فمن الصعب أن يغير جلده بشكل مفاجئ حتى لا يصدم الجمهور.

هاني رمزي فى مشهد من مسلسل العائدون

ما الذي حمسك للموافقة؟

هناك العديد من العوامل التى حمستني لعل أبرزها أن المشاركة في عمل وطني مثل العائدون شرف لي، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جيد للغاية وقد تحدثت مع الكاتب باهر دويدار وشكرته على هذا العمل الرائع، بالإضافة إلى أن دوري داخل الأحداث في غاية الأهمية رغم أنه يعد ضيف شرف فى الأحداث، هذا بجانب أن الأسماء المشاركة في العمل بداية من الممثلين المشاركين فى البطولة ، وشركة الإنتاج التي تعد أحد الأبطال فى العمل حيث لم تبخل على العمل باي شيء حتى خرج بشكل يضاهي العالمية، بالإضافة إلى وجود المخرج الكبير أحمد نادر جلال على رأس العمل .

ومن وراء هذا الترشيح المفاجئ للجميع ؟

لقد كنت مندهش في البداية من ترشيحي الذي تم عن طريق المخرج أحمد نادر جلال ، فقد سبق وأن تعاونت معه في واحد من أهم أعمالي السينمائية وهو فيلم عايز حقي، وقد كانت له وجهة نظر مختلفة في اختياري، لذا فقد كنت أشعر أنني في أيد أمينة ، وقد صدق توقعه حين قال لي أن الدور سوف يكون له صدي جماهيري كبير ومختلف .

الفنان هاني رمزي

وكيف استعديت للشخصية؟

لقد استغرق التحضير للشخصية وقت طويل حيث عقدت جلسات عمل مع المخرج والمؤلف، إذ قرأت العمل كاملاً وليس دوري أو الحلقات التي أظهر فيها فقط.

هل ستعود إلى تقديم مسرحيتك في عيد الفطر؟

لن أتمكن من عرض مسرحية أبو العربي في عيد الفطر لارتباطي بالسفر ، ولكن من المقرر عرضها في شهور الصيف القادمة.