تبدأ من 31 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-4-2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 25-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25 -4-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 42 و 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة

الدواجن البلدى : بين 45- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 42-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-4-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه

كتكوت ساسو : 4._4.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 25-4-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-55 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 25-4-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.