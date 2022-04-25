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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 31 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25-4-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 25-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25 -4-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 42  و 43  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة 

الدواجن البلدى :  بين 45- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 25-4-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6_6.25 جنيه 

كتكوت ساسو : 4._4.25 جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 25-4-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-55 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  25-4-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض اسعار البيض الكتاكيت

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