زوج الحمام يبدأ من 50 جنيها.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم| فيديو

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار الدواجن اليوم الجمعة في أسواق مدينة القناطر الخيرية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا عن الأيام الماضية.

وقال سعد محمد، تاجر دواجن، إن كيلو الفراخ البيضاء سجل 44 جنيها، بينما وصل سعر الفراخ البلدي إلى 46 جنيها للكيلو.

وتابع أن زوج الحمام يبدأ من 50 جنيها، والبط 48 جنيها، والرومي 65 جنيها والأرانب 35 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.