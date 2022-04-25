الطماطم بـ14 جنيها.. آخر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..بث مباشر

ارتفعت أسعار الخضراوات و بعض أنواع الفاكهة، اليوم الاثنين الموافق25 أبريل في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم رجب صاحب أحد محلات الخضراوات إن أسعار الخضراوات تشهد ارتفاعا نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة 10جنيهات للكيلو، و الفاصولياب 15 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكيلو الطماطم 14 جنيها للكيلو ، وسعر البطاطس 8 جنيها للكيلو و البصل الاحمر و الابيض 5 جنيهات للكيلو و الخيار الصوب 10جنيهات للكيلو و البطاطا 8 جنيهات للكيلو.



و تابع : الفلفل الرومي والحامي 17جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 25 جنيها للكيلو، و الليمون 16جنيها للكيلو ،بالاضافة الي انخفاض سعر ورق العنب لـ 20 جنيها للكيلو .

كما كشف رجب عن ارتفاع أسعار بعض انواع الفاكهة حيث سجل التفاح المصري 28 جنيها للكيلو ، والبرتقال بصرة 7جنيهات للكيلو واليوسفي 12 جنيها للكيلو والكانتلوب 17 جنيها للكيلو ,الموز 12 جنيها للكيلو والجوافة 16 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن التفاح الاحمر و الاصفر 28 جنيها للكيلو و الكيوي ب35 جنيها للكيلو ، و الرمان 13 جنيها ،و الفراولة 14جنيها للكيلو ،والبطيخ ب 10جنيهات للكيلو .



و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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