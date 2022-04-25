مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين , تحقيقات موسعة في مقتل ربة منزل وإصابة شقيقها علي يد نجل الأولي بعد تعديهم عليهم بالشاكوش بسبب خلافات أسرية بينهم في عين شمس .

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما بمنطقة عين شمس وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع "ل. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وأصيب خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة "شاكوش"، ونتج عنه وفاة والدته وأصيب خاله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفية بسبب خلافات أسرية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق