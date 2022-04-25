مكرم الحزقي: الوداد المغربي أفضل فريق تكتيكيا في دوري أبطال أفريقيا

أكد مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي أن فريق الوداد المغربي الأفضل تكتيكيا فى دورى أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الوداد المغربي الى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي والاخير نجح فى إقصاء فريق صنداونز الجنوب افريقي من البطولة القارية.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لصدى البلد:

الوداد البيضاوي للمرة الرابعة على التوالي الى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويعتبر أفضل فريق تكتيكيا الى الآن شاهدته واليوم لعب بالنار.

تابع: في مواجهة شباب بلوزداد

المنافس الشرس والمحترم جدا

ينمو ويتطور آخر المواسم في المسابقة القارية.

أضاف: في الشوط الشوط الأول من مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري شهد تحفظا كبيرا من الوداد صاحب أفضل خط هجوم 22 هدفا ولقى صعوبات في الوصول إلى المرمى.

استطرد: استحواذ سلبي بدون فاعلية للفريقين وصلت نسبته إلى 64% مقابل 36% ولم تكن هناك أى ركنية مقابل 4 لبلوزداد التسديد على المرمى 1 مقابل 1 على مستوى صناعة اللعب.

أكمل : اضطر الوداد المغربي للعب المباشر ولكن خسر أغلب الكرات الثانية وصعوبة كذلك على مستوى التحولات في التمرير والقرار احيانا لم يكن مناسبا في أكثر من حالة ووضعية.

أتم : التنظبم الدفاعي لفريق الوداد المغربي ترك مساحات وفراغات بين الخطوط استغلها منافسه واستطاع الوصول لمرماه وكان قادرا على تسجيل هدف كذلك.

ولفت إلى أن الكرات الثابتة لفريق بلوزداد أضاع خلالها هدفا محققا كذلك في ظل غياب الرقابة داخل مناطق الجزاء وكان شباب بلوزداد أفضل انتشارا وسرعة في التحولات وخطورة على المرمى وإستغلال المساحات بسرعة تحريك الكرة الى الامام من خلال اللعب العمودي والزيادة العددية كانت له في الحالة الدفاعية ولم يترك الأطراف والعمق للخصم ونجح في الضغط من خلال 3 محاور.

نوه إلى أنه في الشوط الثاني خلال 20 دقيقة الأولى كانت هناك افضلية للوداد من خلال الضغط الجماعي المنظم في العمق والاطراف والوصول للمرمى وتحريك الكرة بسرعة وتغيير جهة اللعب والتمرير بين الخطوط.

أوضح أنه كانت هناك أفضلية للوداد المغربي في الزيادة العددية في الوسط سمحت له بالوصول لمرمى بلوزداد وتمكن من التسديد على المرمى خلال 4 مناسبات.

اشار الى ان شكل فريق الوداد المغربي دفاعيا أصبح 4.1.4.1 عن طريق جبران أمام خط الدفاع وجاءت ابرز فرصة فى الدقيقة 75 اضاعها المترجي كرة مقصية تمريرة مفتاحية متميزة للاعب الليبي مؤيد اللافي مضيفا ان باكيتا مدرب بلوزداد احسن التعامل مع مجريات المباراة من خلال التغييرات التي قام بها...

شدد على أن فريق شباب بلوزداد لعب الكل في الكل بمرور الوقت كان قريب من التسجيل 3 مناسبات من خلال كرة ثابتة ومتحركة إضافة إلى ان باكيتا رفع من مستوى المجموعة خاصة من الجانب التكتيكي.

لفت إلى أن فريق الوداد المغربي يتطور وينمو في دوري الابطال آخر السنوات ويحتاج تعزيزات ب 3 أو 4 لاعبين وقادر يحقق أفضل النتائج فى دورى أبطال أفريقيا مشيرا إلى أنه يملك اللاعبين الجيدين في كل الخطوط تكتيكيا وذهنيا استفاد كثيرا بحكم مشاركاته ووصوله الى ادوار متقدمة آخر المواسم.

واختتم حديثه قائلا: وليد الركراكي مدرب فريق الوداد المغربي ناجح الي حد الآن وهذا من خلال إدارته للمباريات والنتائج وتطور مستوى عدة لاعبين الى الافضل على غرار الحارس التكناوتي. العملود. أشرف داري المتميز الحسوني وجبران احسن رقم (6) شاهدته في دورى أبطال أفريقيا إلى جانب اللاعب مبنزا.