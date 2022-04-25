القومي للبحوث: تناول الفسيخ والرنجة في رمضان يسبب ارتفاع الضغط واحتباس المياه

قالت مها إبراهيم عبد المعطي أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث: إن عيد شم النسيم أحد أقدم الأعياد المصرية، وبدأ الاحتفال به عام 2700 قبل الميلاد، وقدومه يعلن عن بداية فصل الربيع ويحتفل به يوم الإثنين التالي ليوم الأحد الموافق عيد القيامة لدى الإخوة المسيحيين.

وأضافت "عبد المعطي" في بيان رسمي على جروب المركز القومي للبحوث ، أنه يحل عيد شم النسيم هذا العام خلال أيام شهر رمضان المبارك، مما يصعب على المصريين الاحتفال وتناول الأسماك المملحة كالفسيخ والسردين والرنجة والملوحة خوفا من العطش الشديد في الصيام.



وفي هذا التقرير نستعرض فوائد وأضرار الأسماك المملحة.

وأشارت إلى أنه تعتبر الرنجة والفسيخ من الأسماك التي تحتوي علي الدهون المشبعة، ومصدر أساسي للبروتين، كما تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "ب"، والأملاح المعدنية كالزنك والحديد واليود، وكل هذه العناصر هامة لصحة الجسم. كما أن زيت السمك يحتوي علي أوميجا 3 الذي يحمي الجسم من الجلطات الدموية، ويساعد علي تنشيط الذاكرة.

واوضحت أنه مع ذلك فإن تناول الأسماك المملحة يحمل الكثير من الأضرار وذلك، لإحتوائها على نسبة عالية من أملاح الصوديوم، مما يؤدي إلي إرتفاع ضغط الدم وإحتباس المياه بالجسم لذا فهي غير مناسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع والقلب والكلى والنقرس وكذلك الحوامل.

وتابعت: " طرق التحضير الغير مناسبة تساعد علي نمو أنواع من البكتيريا والتي قد تؤدي إلي حدوث أعراض متوسطة كالنزلة المعوية البسيطة مثل المغص والإسهال أو قد تتسبب في حدوث التسمم الغذائي وخاصة بعد تناول وجبة الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

وفيما يلي أهم النصائح قبل تناول هذه الأطعمة وخاصة في الشهر الفضيل، إستشارة الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أي مرض للتأكد من عدم وجود خطورة علي الصحة.

يجب شراء الأسماك من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل".



واستكملت: "لابد من وضع الفسيخ أو الرنجة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها لأن التجميد يعمل علي قتل الميكروبات، تناول القليل منه خلال وجبة الإفطاروليس في السحور، وتناول السلطة الخضراء وبخاصة الخيار والخس والفلفل الرومي ، و البصل وإضافة الليمون سواء بوضعه على السلطة أو الرنجة والفسيخ ذاتها، الأكثار من شرب الماء بعد هذه الوجبة، تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيم مثل الموز والكنتالوب والبرتقال وذلك لعمل توازن مع كمية الصوديوم التي تدخل الجسم.



وأكدت أنه يمنع شرب المياه الغازية بجانب الرنجة والفسيخ أو بعدهم لأنها تؤدى إلى إنتفاخ المعدة وترفع درجة الحموضة بها، تناول بعض المشروبات العشبية مثل الشاي الأخضر والنعناع والبقدونس المغلي لما لهم من خصائص مطهرة، ولإحتوائهم علي مدرات البول مما يساعد الجسم علي التخلص من الأملاح والسموم، وأخيرا فإن صيام رمضان لا يمنع الإحتفال بعيد شم النسيم إذا اتبعت الإرشادات السابقة مع الإعتدال في تناول الطعام، وقال تعالي: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" صدق اللَّهُ العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه".