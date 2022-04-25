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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مجمع الصناعات الحرفية ووضع حجر الأساس لإسكان الريسة بـ العريش

افتتاح منطقة الصناعات
افتتاح منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء، حيث افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مجمع الصناعات الحرفية ومخزن الأدوية ووضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بمدينة العريش.

وقال المحافظ إن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية والذى يضم عدد 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

وأشار المحافظ إلى طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ سنة للارض والمبني المقام عليها، ومنح قروض بفائدة ٣٪من بنك مصر، بعد الاتفاق معه علي تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل. 
أضاف المحافظ، أن مشروع عمارات الريسة يتكون في مرحلته الاولي من ٦ عمارات سكنية، بتكلفة ٤٢ مليون جنيه، حيث أن العمارة تضم ٥ طوابق (ارضي-٤ أدوار علوي)، بها ٢٠ وحدة سكنية، بمساحة ١٠٠ متر مربع للوحدة السكنية الواحدة. 

وأضاف أن مخزن الأدوية بمساحة ١٥٠٠ متر مربع، بتكلفة ٣٣.٨ مليون جنيه، حيث يضم مخزن أدوية به غرفتين تبريد وغرفة تجميد لحفظ الأدوية بجميع انواعها،لافتا الي ان المخزون الاستراتيجي من الأدوية بالمخزن يكفي مستشفيات ووحدات المحافظة الصحية لمدة تتراوح ما بين ٣ و ٦ شهور. 

من جانبه أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن مجمع الصناعات الحرفية يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من عدد ٤٨ وحدة منهم ٤٣ وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، حيث يشمل انشطة النجارة والحدادة والالوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك ، وتم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان مخزن الأدوية الاستراتيجي ضروري وحيوي لتوفير احتياجات المحافظة من الأدوية، لافتا الي انه بجانب غرفتي التبريد والتجميد الخاصة بحفظ الأدوية يضم مبني إداري علي مساحة ٢٠٠ متر مربع به ٢٠ غرفة لادارة الصيدلة. 

وكانت محافظة شمال سيناء قد بدأت الاحتفال بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء فى يوم الجمعة الماضية بإفتتاح ١٤ مسجدًا  بمختلف مدن المحافظة، بعد احلالها وتجديدها، اضافة الى افتتاح ٦ مساجد اخري بعد صيانتها بكلا من العريش والشيخ زويد.

وفي يوم السبت الماضي نظمت المحافظة حفل افطار جماعى للاسرة السيناوية، بجانب نهائي الدورة الرمضانية لمراكز الشباب، بينما امس الأحد افتتح المحافظ المعهد الازهري بقرية سلمانة ووضع حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامي والمدرسة الفكرية ببئر العبد.

كما يذكر أن احتفال المحافظة بعيدها القومي وعيد تحرير سيناء مستمر حتي الخميس المقبل.

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