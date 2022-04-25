عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن "إدارة الأزمات بالمستشفيات"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة  بجامعة سوهاج فعاليات برنامجها التدريبي بعنوان  "إدارة الأزمات بالمستشفيات"، والتي تستهدف العاملين بالمستشفيات الجامعية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة. 

وقال "عبد الخالق"، إن التدريب هدفه تعريف العاملين بالمستشفيات الجامعية أنواع وخصائص الأزمات التي تتعرض لها المستشفيات، مع معرفة أسبابها، وكيفية إدارتها ومواجهتها والعمل على حلها  بالوقوف على أسباب المشكلة وفهمها وتحليلها، ثم العمل على حلها من خلال عدة مراحل مختلفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المتدربين بالتأكيد على ضرورة  تطبيق مجموعة من الإستراتيجيات الناجحة والفعالة والأساليب العلمية  فى التعامل مع الأزمات.

وأكد رئيس الجامعة على  دور واهمية الاتصال في الحل والحد من الأزمات، مما يسهم في تعزيز قدرات المتدربين فى فهم التحليل الجذري للمشكلات، وخاصة مع إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية والفيروسات، مؤكدا أن  تنفيذ هذا البرنامج جاء تماشياً مع الإحتياجات التدريبية للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك لضمان رفع كفاءة الجهاز الإدارى في مواجهة الأزمات، مضيفاً أن البرنامج التدريبي تناول العديد من  المحاور منها مراحل إدارة الأزمة، والإستراتيجيات الحديثة والأساليب العلمية  في التعامل مع الأزمات، ودور الإتصال في حل الأزمات.

أهالي أولاد بهيج في سوهاج يستغيثون لانقطاع المياه منذ يومين

صحف السعودية : 1.940 مليار ريال حصيلة تبرعات "إحسان".. أسواق المملكة تتحدى الأزمات وتشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية

وأشار إلى أن المحاسب أشرف القاضى أمين عام  الجامعة إلي أن  تلك البرامج تعمل على  رفع كفاءة الجهاز الإدارى وتأمين بيئة العمل خاصة بالمستشفيات الجامعية للحد من الأزمات.

وذكرت أماني عثمان أحمد  مدير عام التنظيم والإدارة، أن التدريب إستمر  لمدة 3 أيام، بإجمالى 12 ساعة تدريبية مباشرة، وذلك بمشاركة ٢٢متدرب من العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه حاضر بالتدريب كلا من الدكتور  رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بكلية العلوم بالجامعة.

والدكتور محمود المنشاوي  رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلةالإكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور محمد علي إمام يوسف المشرف على قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، الدكتورة إيمان سلامة مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، واللواء حاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي بالجامعة.

سوهاج جامعه الادارة الأزمة المستشفى الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

بعد ضربه في مطعم.. وزير الطاقة اللبناني : مخرّبون وسأتخذ اللازم ضدهم

متى يقبل الله الدعاء؟..أفضل ما يقال في جوف الليل للنجاة من النار

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يزور كافة الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع درة الوادي

في ذكرى تحريرها الـ 40| مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من مستعمرات سيناء

ضوابط وآليات تشكيل لجنة عليا لزراعة الأعضاء البشرية .. تفاصيل

بدء الإنتاج التجاري.. منظومة إس 500 القادرة على إسقاط الأقمار الصناعية|ما إمكانياتها؟

دعاء ليلة القدر .. اعرف المأثور عن النبي وشروط الاستجابة

جيب تقدم عروضا رمضانية على سياراتها بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

رأي عبد الستار صبري في شيكابالا والسولية وكهربا والأهلي والزمالك.. فيديوجراف

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ