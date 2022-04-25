جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن "إدارة الأزمات بالمستشفيات"

اختتمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج فعاليات برنامجها التدريبي بعنوان "إدارة الأزمات بالمستشفيات"، والتي تستهدف العاملين بالمستشفيات الجامعية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال "عبد الخالق"، إن التدريب هدفه تعريف العاملين بالمستشفيات الجامعية أنواع وخصائص الأزمات التي تتعرض لها المستشفيات، مع معرفة أسبابها، وكيفية إدارتها ومواجهتها والعمل على حلها بالوقوف على أسباب المشكلة وفهمها وتحليلها، ثم العمل على حلها من خلال عدة مراحل مختلفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المتدربين بالتأكيد على ضرورة تطبيق مجموعة من الإستراتيجيات الناجحة والفعالة والأساليب العلمية فى التعامل مع الأزمات.

وأكد رئيس الجامعة على دور واهمية الاتصال في الحل والحد من الأزمات، مما يسهم في تعزيز قدرات المتدربين فى فهم التحليل الجذري للمشكلات، وخاصة مع إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية والفيروسات، مؤكدا أن تنفيذ هذا البرنامج جاء تماشياً مع الإحتياجات التدريبية للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك لضمان رفع كفاءة الجهاز الإدارى في مواجهة الأزمات، مضيفاً أن البرنامج التدريبي تناول العديد من المحاور منها مراحل إدارة الأزمة، والإستراتيجيات الحديثة والأساليب العلمية في التعامل مع الأزمات، ودور الإتصال في حل الأزمات.

وأشار إلى أن المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة إلي أن تلك البرامج تعمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى وتأمين بيئة العمل خاصة بالمستشفيات الجامعية للحد من الأزمات.

وذكرت أماني عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، أن التدريب إستمر لمدة 3 أيام، بإجمالى 12 ساعة تدريبية مباشرة، وذلك بمشاركة ٢٢متدرب من العاملين بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه حاضر بالتدريب كلا من الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات بكلية العلوم بالجامعة.

والدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلةالإكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور محمد علي إمام يوسف المشرف على قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، الدكتورة إيمان سلامة مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، واللواء حاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي بالجامعة.