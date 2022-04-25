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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

غلق وتشميع مركز طبي وعيادات خاصة تدار بدون ترخيص في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وفي نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية وفريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بوادي النطرون بحملات مرورية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية بوادي النطرون أسفرت عن :-
   
- تشميع مركز طبي مكون من خمس عيادات طبية ومعمل تحاليل بدون ترخيص.

- تشميع عيادة باطنة وجهاز هضمي لإدارتهما بدون ترخيص.

- ضبط 12 عبوة منتهية الصلاحية لكيماويات خاصة بإجراء التحاليل بالمرور على أحد المعامل وقد تم إعدام الكمية وتحرير محضر بالمخالفة.

- تحرير محضرين ضد منشأتين بدون ترخيص.

كما تم التنبيه على عدد 8 منشآت طبية أخرى لوجود عدد من المخالفات الخاصة بإجراءات مكافحة العدوى بضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وعدم تكرار المخالفات مرة أخرى  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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