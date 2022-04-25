تامر عبد المنعم: زينة كانت خطيبتي ووقفت جنبها في محنتها.. فيديو

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الفنانة زينة صديقة عزيزة له، مضيفا:" زينة كانت خطيبتي وجمعتني بها قصة حب كبيرة ".



وأضاف تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج " سابع سما " المذاع على قناة " النهار "، :" كانت خطيبتي منذ 24 سنة وقصة الحب استمرت 4 سنوات ثم انتهت ".

وتابع تامر عبد المنعم :" لم يحدث نصيب لاستكمال مشروع الزواج بيني وبين زينة ، وانا كنت اول من وقف بجانبها في محنتها ".

وأكمل تامر عبد المنعم:" زينة صديقة طليقتي أم بناتي وصديقة زوجتي الحالية ،وتجمعني علاقة صداقة قوية بـ زينة ".

