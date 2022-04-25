منه عرفة: لم أطلق رسميا وخراب البيوت مش سهل

أكدت الفنانة منه عرفة، أن طلاقها من محمود المهدي لم يقع حتى الان، قائلة: "طلاق رسمي على الورق محصلش لكن في انفصال وقبل الطلاق ما بيحصل في حاجات بتتم وبقالنا شهر ونص منفصلين وكل شيء نصيب، وممكن يكون الواحد مقرر حاجة والموضوع يتقلب وتلاقي نفسك في حته تانية خالص".

وعلقت الفنانة منه عرفة، خلال حوارها ببرنامج "ضرب نار"، مع الاعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، على موقفها من العودة لمحمود المهدي، قائلة: "محدش بيأخذ أكثر من نصيبه وفى محاولات لكل حاجة مش هو بس اللي بيحاول العودة وفي محاولات من ناس كتير، وخراب البيوت مش سهل ومش حاجة سهل تخرب اللي بيتبني".

وأشارت الفنانة منه عرفه، إلى أنها تتحدث باستمرار مع طليقها محمود المهندي، قائلة: "احنا بنتكلم علطول واحنا مش بنكره بعض ولا احنا أعداء والعلاقة بينا طيبة وفيها احترام، وحياتنا مع بعض حاجة تخصنا".