موجودة في الحقيقة.. تارا عماد ترد على انتقادات ديكور سوتس بالعربي| خاص

ردت الفنان تارا عماد على انتقاد الجمهور لديكورات مسلسل سوتس بالعربي حيث قالوا إنها لا تشبه الواقع.

وقالت "تارا": الجمهور علق على ديكورات المكاتب، ولكن أؤكد لهم أنها موجودة وطبيعية والصورة حلوة ونحلم أن يكون هذا شكل المكاتب بشكل عام.

وكشفت الفنانة تارا عماد عن طريقة تعاملها مع انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف رأت تعليقات الجمهور على مسلسل سوتس النسخة العربي الذي تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي.



وقالت تارا في تصريحات لـ"صدى البلد": لا أرد على الانتقادات وخاصة على السوشيال ميديا ولكن أقرأها وأحاول أن أفهم رأي الناس وفي البداية كنت أعرف أن هناك انتقادات وخاصة المهووسين بالمسلسل الأصلي ولكن بعدما شاهدوا المسلسل المصري أحبوه وشعروا أنه له روح مختلفة .

وكانت قد الفنانة تارا عماد على مقارنة النسخة العربية من سوتس بالعمل الأصلي.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": توقعنا المقارنة بين النسخة العربي والأمريكي، ولكن أؤكد أن سوتس عمل مختلف، وأضفنا عليه من الروح المصرية كثيرا، ولا يوجد شبيه له في السباق الرمضاني، وفي البداية، الجمهور هاجمنا عند طرح البوسترات الرئيسية للعمل والبرومو ولكن بعد الحلقات الأولى من العمل أعجبوا به وتابعوه، وأحبوا الشخصيات بالشكل الذي ظهرت به.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.

مسلسل"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.