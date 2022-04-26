انتهاء تصوير مسلسل مكتوب عليا وأكرم حسني يوجه رسالة للعاملين به

انتهى صناع وابطال مسلسل مكتوب عليا من تصوير المشاهد الأخيرة الخاصة بالعمل واحتفل اكرم حسني بإنتهاء التصوير من خلال حسابه على فيسبوك.

ونشر أكرم فيديو له مع كل العاملين بالمسلسل وكتب": الحمد لله.. فركش "مكتوب عليا"، شكرا لكل واحد كان جزء من العمل".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

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