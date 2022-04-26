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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو لوزير الدفاع الأمريكي في العاصمة الأوكرانية كييف

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

نشر وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أول شريط فيديو لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في العاصمة الأوكرانية كييف.

وظهر وزير الدفاع الأمريكي وهو يصافح المسئولين الأوكرانيين، حيث تبادل الأحضان مع نظيره الأوكراني. 

ووعد مسؤولون أميركيون، أمس الإثنين، بإعادة فتح السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب “رويترز” وعدت الولايات المتحدة بإعادة فتح سفارتها في كييف قريبًا، حيث قام وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة العاصمة الأوكرانية وأشادوا بنجاحها حتى الآن ضد الغزو الروسي.

وستبدأ الولايات المتحدة بإرسال السفراء فقط إلى مدينة لفيف في رحلات قصيرة مقابل إعادة فتح سفارتها بالكامل في كييف.

كما أكد المسؤولون الأمريكيون أنهم يأملون في إرسال دبلوماسيين إلى كييف، لكنهم قالوا إن ذلك يعتمد على الوضع الأمني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: “سنعيد الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا بدءًا من الأسبوع المقبل ... سيبدأون بعد ذلك عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة في كييف”. 

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