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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

ثعبان
ثعبان

أثناء القيادة على طريق سريع، تفاجأ رجل بريطاني بـ ثعبان يظهر أمامه فجأة على مرآة السيارة وينظر إلى داخل عينيه، مما أصابه وعائلته بالفزع الشديد.

 

«جيمس بريستو» مواطن بريطاني كان يقود سيارته على طول الطريق السريع M5 باتجاه ستافوردشاير عندما تفاجأ بـ ثعبان يتسلل إلى مرآة سيارته.

 

قام ابنه تشارلي البالغ من العمر 25 عامًا بإخراج هاتفه لبدء تصوير الثعبان، ظهر في المقطع أحد أفراد العائلة يصرخ بفزع "يا للهول! لا أعتقد أنني رأيت ثعبانًا حقيقيًا من قبل."

 

تبين الركاب أن الثعبان من النوع العشبي، لذا حاولوا العثور على مكان للتوقف فيه حتى يصل الثعبان إلى بر الأمان، لكن لم يكن هناك مجال للتوقف على الطريق السريع الذكي في ستافوردشاير.

 

في مقطع الفيديو، ينتقل الثعبان من غطاء المحرك الأمامي إلى المرآة الجانبية، ثم يسقط فجأة على الطريق.

 

تعيش ثعابين العشب في المناطق المنخفضة من بريطانيا، وخاصة في جنوب وجنوب شرق إنجلترا.

 

الأفاعي العشبية غير مؤذية محمية بموجب قانون الحياة البرية والريف مما يجعل إيذائها أو قتلها عن عمد أمرًا غير قانوني.

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